27.12.2016 18:40:39

Ayvalık'ta şefkatli ellerden öğrencilere kitap ve kışlık ayakkabı desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçedeki okullarda eğitim gören ilkokul öğrencilerine kitap ve ihtiyaç sahibi çocuklara da kışlık ayakkabı desteğinde bulunuldu.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçedeki okullarda eğitim gören ilkokul öğrencilerine kitap ve ihtiyaç sahibi çocuklara da kışlık ayakkabı desteğinde bulunuldu.Dernek Başkanı Fatma Cavlı öncülüğünde başlatılan 'Yeni yılda 500 Çocuğu Sevindirelim' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilk olarak ilçenin tanınmış simalarından Vecdi Yılmaz'ın kısa bir süre önce hayatını kaybeden eşi Şayan Yılmaz için bağışladığı Ömer Seyfettin'in öykülerinden oluşan kitaplarını İstiklal İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.Okul Müdürü Yusuf Turan ile birlikte sınıfları dolaşan Başkan Fatma Cavlı'nın kitap jesti minik öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İstiklal İlkokulu'nun ardından Abdülvahit Sağlam İlkokulu'na geçen 'Ayvalık'ın Fatma Annesi' burada da Okul Müdürü Kudret Öztürk'e okul idaresi tarafından belirlenen kışlık botları teslim etti.Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in önerisiyle ilçedeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlediklerini anlatan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, "Bağışçılarımız tarafından yapılan desteklerle sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, yeni bir yıla girerken yoksul ailelerin çocuklarıyla, minik öğrencilerimiz arasında 500 çocuğu sevindirmek istedik. Bu vesile ile bir sosyal paylaşım sitesindeki grubumuz üzerinden bu düşüncemizi takipçilerimiz ve dostlarımızla paylaştık. Onların destekleriyle de bugün bu dağıtımları okul idareleri tarafından belirlenen öğrencilere teslim ettik. Bunun dışında kadim dostumuz olan Vecdi Yılmaz'ın iki yıl kadar önce amansız bir hastalık nedeniyle yitirdiği dünyalar tatlısı eşli Şayan Yılmaz için bağışladığı Ömer Seyfettin'e ait kitapları da ilkokul öğrencilerimize dağıttık. Çok mutluyum. Bizlere her daim destek olan tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Başkan Fatma Cavlı, sürdürdükleri kitap ve kışlık bot yardımlarının ilçedeki tüm okullarda devan edeceğini de sözlerine ekledi.