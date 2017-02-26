26.02.2017 18:49:59

Ayvalık'ta satranç turnuvası sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Ayvalık Yeni Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Ayvalık Yeni Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.Ayvalık Satranç Spor Kulübü ve TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesinin destek verdiği geleneksel Ayvalık Yeni Yıl Satranç Turnuvası'na bu yıl toplam 109 lisanlı satranç sporcusu katıldı. Yarışma sonuçlarının Ulusal Kuvvet Derecesi-UKD hesaplamaları TSF'ye gönderilirken, turnuva; Minikler, Küçükler, Yıldızlar-Gençler olarak üç kategoride oynanan zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya katılan sporcuların salonda, ailelerinin de kültür merkezi bahçesinde heyecanla ter döktükleri gözlenen turnuvada; Mehmet Ali Beşbudak başhakem, Sami Akyüz, Zafer Yaşar ve Nahil Filiz de hakem olarak görev yaptı.Turnuvanın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Minikler kategorisinde; Alper Batuhan Aksoy birinci, Taha Yiğit Doğan ikinci, Kürşad Ata Perinçekli üçüncü, Çağan beşinci dördüncü, Kamil Dönmez de beşinci oldu. Bu kategoride, en iyi kız sporcu ödülüne Aylis Nazlı Mutlu layık görüldü. Turnuvanın Küçükler kategorisinde; Ada Akdeniz Alkan birinci, Civan Devrim Aslan ikinci, Abdullah Güneş üçüncü, Boran Çaylak dördüncü, EcrinTuanna Engel de beşinci olurken, bu kategoride Ecrin Tuanna Engel en iyi kız sporcu ödülünü kazandı.Turnuvanın Yıldızlar kategorisinde; Kerem Adanan Betik birinci, Pınar Özdemir ikinci, İzzet İdiz üçüncü, Kadirhan Topal dördüncü, Fırat Süslü beşinci oldu. Bu kategoride en iyi kız sporcu ödülüne ise Pınar Özdemir layık görüldü. Turnuvanın Gençler kategorisinde; Orkun Efe Alumert birinci, Berke Esendemir ikinci, Atabey Aşkın üçüncü, Mert Kaleli dördüncü ve Ahmet Buğra Aykoç da beşinci oldu.Ayvalık Satranç Kulübü Başkanı Nahil Filiz ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm sporcularla, antrenör ve velilerine teşekkür etti.Filiz, Kulüp olarak satranç sporunu Ayvalık'ta geliştirmek için çabalarının tüm hızıyla süreceğini belirterek, "Bu yılın ilk turnuvasını başarıyla tamamladıktan sonra 9-10 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz 23 Nisan Satranç Turnuvası'nda görüşmek istiyoruz" diye konuştu.