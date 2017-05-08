08.05.2017 18:37:36

Ayvalık'ta park bahçelerde huzur operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesind park ve bahçelerde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesind park ve bahçelerde huzur operasyonu gerçekleştirildi.Türkiye genelinde 79 ilinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda kişinin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan KOM ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonların ilk gününde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, ilçede KOM tarafından belirli zamanlarda yapılan bu tür operasyonların bundan sonra daha da fazla sıklaştırılacağı belirtildi. Operasyon akşam saatlerinde de ilçe merkezinde de Hamdibey ve Yenimahalle'de sürdürüldü.