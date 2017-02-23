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Ayvalık'ta Muhtarlar Derneği'nin voleybol turnuvasında şampiyon Kayaspor oldu
24.02.2017 03:58:55

Ayvalık'ta Muhtarlar Derneği'nin voleybol turnuvasında şampiyon Kayaspor oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Voleybol severleri bir araya getirmenin yanı sıra ilçedeki mahalleler arasında birlik ve beraberlik temelinde yükselecek dostlukların pekiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

'Takımını Kur Sende Katıl' sloganıyla düzenlenen turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler; Ertan Yasal, Canan Ulusoy, Serkan İnce, Şefik Açar, Bilal Dülgeroğlu, Vahdet Haşlak'ın gönüllü hakem olarak görev yaptıkları turnuvanın final gecesinde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörtyol, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, daire amirleri, Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı Yener Koşvar, mahalle muhtarları ve çok sayıda sporsever hazır bulundu.

Final gecesinde 3. lük karşılaşması Ayvalık takımlarından Karanfil spor ile Edremit Gençlik arasında nefes nefese geçti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Karanfilspor şampiyonanın 3.sü olmayı başardı.

Bu maçın ardından; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen Kitaplar Kanatlar adını taşıyan proje kapsamında sahadaki sporcularla, tribündeki protokol onlarca seyirci ile birlikte 5 dakikalık kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Kitap okuma etkinliğinin ardından başlayan final karşılaşmasında, turnuvanın güçlü ekiplerinden Barbaros spor ile Kaya spor şampiyonluk mücadele etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kayaspor, güçlü rakibi Barbaros sporu 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde; şampiyon Kayaspor'a kupa ve madalyalarını Kaymakam Namık Kemal Nazlı, ikinci Barbarosspor'a Belediye Başkanı Rahmi Gençer, üçüncü Karanfilspor'a da İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörtyol verdi.

Kupa töreninin ardından Kaymakam Namık Kemal Nazlı, düzenlene turnuva nedeniyle Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı Yener Koşvar'a bir plaket verdi.

Şampiyonanın final gecesinde açıklamalarda bulunan Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar, 15 gün süren turnuvaya katılan takımların sporcularına teşekkür etti.

Koşvar; düzenledikleri turnuvanın sporseverlerce büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzeri turnuvaları önümüzdeki aylarda tekrarlayacaklarının müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.
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