08.02.2017 09:08:12

Ayvalık'ta Muhtarlar Derneği'nin voleybol turnuvası başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvası başladı.Ayvalık'ta voleybol severleri bir araya getirmenin yanı sıra ilçedeki mahalleler arasında birlik ve beraberlik temelinde yükselecek dostlukların pekiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) Kapalı Spor Salonu'nda başladı.'Takımını Kur Sende Katıl' sloganıyla düzenlenen turnuva Milli Eğitim-Deniz Hudut ve Edremit Gençlik-Emekçiler takımları arasında çekişmeli maçlarla başladı.Turnuvada; 8 Şubat Çarşamba günü Deniz Hudut-Kaya Spor, Edremit Gençlik-Kanka Spor, 9 Şubat Perşembe günü Emekçiler-Karanfil, Milli Eğitim-Jandarma; 10 Şubat Cuma günü Karanfil-Kanka Spor, Emekçiler-Kaya Spor, 11 Şubat Cumartesi günü Jandarma-Deniz Hudut-Milli Eğitim-Edremit Gençlik, 13 Şubat Pazartesi Jandarma-Karanfil, Deniz Hudut-Edremit Gençlik, 15 Şubat Çarşamba Kanka Spor-Kayaspor, Edremit Gençlik-Karanfil, 16 Şubat Perşembe; Milli Eğitim-Kanka Spor, Emekçiler-Deniz Hudut, 17 Şubat Cuma Milli Eğitim-Karanfil, Edremit Gençlik-Kaya Spor, 18 Şubat Cumartesi günü; Deniz Hudut-Kanka Spor, Jandarma-Emekçiler, 19 Şubat Pazar günü Jandarma-Kaya Spor, Milli Eğitim-Emekçiler maçlarına sahne olacağı öğrenildi.Turnuvada; 21 Şubat Salı günü yarı final, 23 Şubat Perşembe günü ise final karşılaşmalarının yapılacağı bildirildi.Düzenledikleri turnuvayla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar, toplumda herkesin dayanışma halinde olması gerektiği kötü bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Sporun birleştirici gücüne inanarak, ilçemizde mahalleler arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve turnuvaya katılacak sporcular arasında yeni dostluk köprülerinin kurulmasını sağlayacak böylesi bir organizasyonu hayata geçirmek istedik" dedi.