01.03.2017 08:52:22

Ayvacık'ta 16 dakikada 8 deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir dakika arayla 4

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir dakika arayla 4.9 ve 4.0 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. İlçede 16 dakika içinde toplam 8 deprem kayıtlara geçerken bölgedeki vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medya üzerinden paylaştı.Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 02.26'da Ayvacık Gülpınar açıklarında 4.0 ve bir dakika sonra Ayvacık Bademli açıklarında 4.9 şiddetinde iki büyük deprem kaydedildi. Çanakkale ve Balıkesir illerinde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. 16 dakika içinde bölgede 8 deprem kayıtlara geçti. Yaşanan depremler sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları paniği mesajlarına yansıttı.(Emrah Elmas/İHA)