11.02.2017 14:28:42

Ayva: 'Şartlar uygun olursa engelli her işi yapar'

Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, 'Körler ne iş yapabilir?' sorusunu doğru bulmadıklarını sloganlarının 'Şartlar uygun olursa engelli her işi yapar' olduğunu söyledi.

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Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, "Körler ne iş yapabilir?" sorusunu doğru bulmadıklarını sloganlarının "Şartlar uygun olursa engelli her işi yapar" olduğunu söyledi.Türkiye Beyazay Derneği Karadeniz Bölgesi istişare toplantısı Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulunda Beyazay Derneği Genel Başkan Lokman Ayva ve şube başkanlarının katılımı ile yapıldı. Türkiye'de 72 ilde dernek şubesi 12 ülkede temsilcilikleri olduğunu belirten Lokman Ayva, Türkiye'de 10 bölge başkanlığı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Başkan Ayva, illerin geliştirdikleri projelerin ele alınacağı toplantıda Tokat'ın misafirim olur musun projesini tebrik etmek istediklerini söyledi. Beyazay olarak köklü problemleri dile getirdiklerini ifade eden Başkan Ayva, "Engelliler neden çok istenmiyor veya engelli yakınları niye çok üzgün? Bunlar köklü problem. Bunların bakış açıları önemli hayata bakış açılarının değişmesi, zihinlerdeki engellerin kalkması lazım" dedi.İstihdamla ilgili önemli bir çalışma içerisine girdiklerini ifade eden Başkan Ayva, "Engelliler işe giriyor fakat tercih etmeleri lazım. İşlerinde başarılı olmaları, daha yükselebilmeleri veya doğru işlere yerleştirilmiş mi? Bu konularda köklü bir çözüm önerilmesi lazım. Engellilerin meslek seçimleri de önemli. Şöyle bir soru soruluyor: 'Körler ne iş yapabilir?' bu soruyu doğru bulmuyoruz. Acaba Lokman'ın yeteneği nedir? Bu sorulmalı. Benim yeteneğim muhasebe çıktı. Muhasebe işini biz görme engelliye göre ayarlayabiliriz. 'Şartlar uygun olursa engelli her işi yapar' sloganımız bu. O nedenle bu tür konularda ülke genelinde kariyer planlama ile ilgili konuşuyoruz" diye konuştu.Toplantıda ayrıca Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, ayrıca "Misafirim Olur Musun" projesiyle, 'Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülü'ne layık görülen Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Köten'e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. Başkan Ayva, misafirim olurmusun projesinin herkesin uygulayacağı bir proje olduğuna dikkat çekerek bu projeye destek verilmesini beklediklerini söyledi.