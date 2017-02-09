09.02.2017 10:02:35

AYTO'nun Çıldır Raporu devletin zirvesinde

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, AYTO'nun Çıldır Havaalanı'yla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, AYTO'nun Çıldır Havaalanı'yla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'un ev sahipliğinde Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası'na TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörel ve bölgesel taleplerin devletin en üst kademesine birinci elden aktarıldığı toplantıda yaptığı konuşmada İstihdam çağrısını yinelerken, özel sektör temsilcilerine "Türkiye'nin geleceğine en az artı bir istihdam sağlamaları" çağrısında bulundu.Şura Sırasında Havaalanı Raporunu İlettiTOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, şura toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Aydın Çıldır Havaalanı'nın yolcu taşımacılığına açılması konusunda Aydın Ticaret Odası tarafından hazırlanan havaalanı raporunu sundu.Konu hakkında konuşan Hakan Ülken, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Aydın Çıldır Havaalanı'nın yolcu taşımacılığına açılması ile ilgili Aydınlıların beklentilerini ilettim. Konuyla yakından ilgilenip gündemlerine aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın havaalanı talebimizle ilgili göstermiş olduğu yakın ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.