02.02.2017 08:54:40

AYTO Başkanı Ülken, Sicil Affı Yapılandırmada Süre'nin Uzatılmasını Değerlendirdi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, sicil affı ve borç yapılandırma süresinin uzatılmasının piyasaları bir nebze olsun rahatlatacağını belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, sicil affı ve borç yapılandırma süresinin uzatılmasının piyasaları bir nebze olsun rahatlatacağını belirtti.İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkânlar sağlayan "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Onaylanan kanun ile geçtiğimiz sene Kasım-Aralık aylarında Vergi Dairesi, SGK prim ödemeleri, Belediye ve Meslek Odalarına olan borçlarını ödeyemeyen ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi. Ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri de dörder ay ötelenecek. Ayrıca ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarını sürelerinde ödemeleri halinde bu durumları finans kuruluşları tarafından dikkate alınmayacak" dedi.6770 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda 18 Ocak 2017 tarihinde kabul edildiğini kaydeden Başkan Ülken şöyle konuştu;"Kanun ile 3 Ağustos 2016 tarih ve 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkanı getirildi. Yapılandırma kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatıldı. Kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunmakla birlikte ödemelerini yapamayanlar, 2017 yılının Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabilecekler ya da taksitli ödemeye geçebilecekler.Ayrıca kanun ile kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin ana para, faiz, ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Nezdinde tutulan kayıtları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde söz konusu borçlarının tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak".