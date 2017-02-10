10.02.2017 18:35:18

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği mesaisini tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Çıkış koşularının ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda taktiksel maçla tamamlandı. Oldukça neşeli ve eğlenceli geçen idmana sakatlığı süren Cenk Ahmet katılmadı. Turuncu-yeşilli takımın yarın 13.00'de, Bahçeşehir Okulları Arena Stadı'nda oynanacağı Gençlerbirliği maçını Ümit Öztürk, yönetecek.(Erdal Anak /İHA)