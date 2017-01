31.01.2017 18:46:31

Aytemiz Alanyaspor'dan 2 transfer

Aytemiz Alanyaspor, Şilili Junior Fernandes ve Sırp Darko Lazic ile resmi sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Şilili Junior Fernandes ve Sırp Darko Lazic ile resmi sözleşme imzaladı.Aytemiz Alanyaspor Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Şilili forvet 29 yaşındaki Junior Fernandes ve Rusya'nın Anji Mahackale takımından Sırp stoper 23 yaşındaki Darko Lazic'i transfer etti. Fernandes ile 6 aylık, Lazic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı."TRANSFERİN SON GÜNÜ HEP BEREKETLİ OLUR"Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin son gününün her zaman bereketli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bugün bizim de öyle oldu. Daha önce söylediğimiz gibi Aytemiz Alanyaspor'da eksik olan bölgelerimize transferler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün de takımımıza Darko Lazic ve Junior Fernandes katıldılar. Hem orta sağ ve forvet hattına hem de stoper hattını güçlendirdik. Öncelikle futbolcu arkadaşlarımıza camiamıza hayırlı olsun. Kendilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini ve Aytemiz Alanyaspor'a da faydalı olmalarını diliyoruz" dedi."TAKIMIMIZIN ÇIKIŞINA KATKI SAĞLAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"Her 2 futbolcunun da milli oyuncu olduğu ve takıma katkı sağlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Her 2'side izlediğimiz takip ettiğimiz futbolcular. Yeni gelen teknik direktörümüzle birlikte hareket edecekler. Zaten hocamız da futbolcuları tanıyor. Bizim de futbolcularımızı izleme şansımız oldu. İnşallah takımımızın çıkışına katkı sağlayacaklarını diye düşünüyorum" diye konuştu.Alanyaspor için devre arası transferi kapandı gibi gözüküyor diyen Çavuşoğlu, "Yerli bir futbolcu olmazsa şu anda yabancı futbolcuyla transferleri kapattık" dedi.LAZİC: BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUMTransferde emeği geçen herkese çok teşekkür eden Darko Lazic, "Burada çok mutluyum çünkü Aytemiz Alanyaspor'un benim futbol kariyerimde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Burada önemli başarılara ulaşabileceğime inanıyorum. Her futbolcunun hedefi üst kalitedeki liglerde mücadele etmektir. Alanyaspor'da bu konuda benim ona verdiğim maksimum, maksimum performans doğrultusunda önemli bir rol oynayacaktır. Buraya geldiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.FERNNDES: İLK DEFA TÜRKİYE'DE OYNAYACAĞIMJunior Fernndes ise, "Bu transferde gerçekten başkanımızın ve yöneticilerimizin büyük emeği var, onlara teşekkür ederim. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Bu nedenle de çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimden bu yana çok sıcak bir karşılama var. Bu beni çok mutlu etti. Umarım sezon sonunda çok güzel yerlerde ligi bitireceğiz" dedi.Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Junior Fernandes daha önce Deportes Cobreloa, Deportivo Municipal Mejillones, Magallanes, CD Palestino, Universidad de Chile, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Fernandes Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi'nde 6'şar kez forma giydi ve bir gol kaydetti. Sağ bek ve önlibero mevkilerinde de görev yapabilen Darko Lazic ise daha önce Kızılyıldız, Spartak Sbotica ve Anji Mahackale takımlarında forma giydi.(Erdal Anak/İHA)