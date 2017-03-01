01.03.2017 16:42:49
Aytemiz Alanyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştıAytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmandaki Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenman koşuyla başladı. Dar alanda çift kale taktik maçla devam eden idman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı.
Turuncu-yeşilli takım, 5 Mart'ta oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı idmanla devam edecek.