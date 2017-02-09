09.02.2017 15:58:05

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Toplu halde yapılan koşuda futbolculara Teknik Direktör Susic de eşlik etti. Daha sonra iki gruba ayrılan turuncu-yeşilliler duran top ve orta çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda taktik maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılış ve Donald Guerrier antrenmana katılmadı.Turuncu-yeşilliler hazırlıklarını yarın saat 16.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.