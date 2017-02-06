06.02.2017 16:42:11

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Lige verilen Ziraat Türkiye Kupası arasını hazırlık maçı yaparak değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bu sabah yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra taktik çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve ayağındaki ağrı nedeniyle Donald Guerrier katılmadı.Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu etki yaptığını söyledi."Sinerjisi yüksek bir Alanyaspor var"Taner Savut, şunları söyledi: "Hoca değişikliği yaptık. Bu değişikliğin oyunculara iyi geldiğini düşünüyorum. Saffet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım görüntüsündeyiz. Şu an ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var. Son oynadığımız hazırlık maçında da bu bariz gözüktü. Tabii bu durum bizi sevindiriyor. Çünkü biz zaten kaliteli bir takımdık. Bazı kısmetsizlikler yaşadık. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında artık sahada özgüvenli, kalitesini sahaya ve sonuçlara yansıtan bir takım hüviyetinde olacağımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız bütün maçlara kazanmak için çıkacağız."Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.