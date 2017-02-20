20.02.2017 12:33:22

Aytac'dan Bandırma protokolüne ziyaret

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya nezaket ziyaretinde bulundu.CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, hizmet verdikleri bölgeler arasında yer alan Bandırma'da Kaymakam Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Dursun Mirza ile bir araya geldi. Aytac'a ziyaretlerinde CLK Uludağ Elektrik Bandırma Bölge Yönetmeni Mahmut Akgöğ, CLK Uludağ Elektrik Satış ve Pazarlama Direktörü Alp Arı, Satış Yönetmelerinden Ceyhun Ayabakan ve CLK Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Uzmanı Bahar Erkan da eşlik etti.Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ı makamında ziyaret eden CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac, ayrıca Belediye Başkanı Dursun Mirza ile de bir araya geldi.Ziyaretlerde yaptığı konuşmada Aytac, "Hayatı Aydınlatıyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını Bursa, Çanakkale, Yalova, Balıkesir'in yanı sıra Bandırma Bölge Yönetmeliği'ne bağlı Gönen, Erdek, Manyas, Avşa, Marmara Adalar'a da hizmet verdiklerini söyledi. Bandırma Bölge Yönetmenliği'nin, Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) ve yeni yıl ile birlikte hizmete giren Yetkili İşlem Merkezleri (YİM) ile abonelik, tahsilat, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifelerden yararlanma gibi birçok hizmeti gerçekleştirdiğini ifade eden Aytac, "Geçtiğimiz yıl Bandırma Bölge Yönetmenliğimizi ve MİM'lerimizi yeniledik. Böylece müşterilerimize daha rahat ve konforlu ortamlarda hizmet sunuyoruz. 2017 ile birlikte yeni Yetkili İşlem Merkezimizle (YİM) de faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. YİM'lerle işlem merkezlerinin sayısını yüzde 50 artırarak, dört ilde 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Bandırma'da 2 YİM faaliyet gösterecek. Aynı zamanda www.clkuludag.com.tr internet sitemiz üzerinde bulunan online işlem merkezimizonline.clkuludag.com.trüzerinden ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezimizden MİM'lerde yapılan bütün işlemleri sıra beklemeden zaman kaybetmeden kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bandırma bölgesindeki abone sayımız 191 bindir. Bölgede 12 bin serbest tüketicimiz var. Yıllık elektrik tüketiminiz 2400 kWh'ın üzerinde (aylık faturanız yaklaşık 81 TL üzerinde) ise, serbest tüketici statüsünde elektriğinizi indirimli olarak temin edebilirsiniz. Müşterilerimizin bu indirimden faydalanabilmesi için aboneliğin kendi adına olması gerekmektedir. Müşterimiz başkasının üzerine olan aboneliği kullanıyorsa, bu indirimden yararlanamayacaktır.CLK Uludağ Elektrik olarak Yuvam Güvende gibi müşteri memnuniyeti odaklı projelerimizin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz" dedi.Aytac, ziyaretlerde elektrikle ilgili konularda her zaman işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Dursun Mirza, Aytac'ın ziyaretinden ve kurum olarak sundukları hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, ziyarette Aytac Kaymakam Yazar ve Başkan Mirza'ya hediye takdim etti.