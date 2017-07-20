21.07.2017 01:17:19

Ayşenur Arslan hacklendi, haberi Emre uslu verdi

Halk TV'deki Medya Mahallesi programı ile hatırlanan Ayşenur Arslan'ın hesabı hacklendi. Haberi FETÖ'cü Emre Uslu duyurdu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2016'nın Aralık ayında Hüsnü Mahalli'nin tutuklanması ile "O yoksa ben de yokum!" diyen ve HALK TV'ye veda eden Ayşenur Arslan'ın hesabı hacklendi. Haberi ise Emre Uslu duyurdu, arından da Enver Aysever...

EMRE USLU: 'BİR TANIDIK'

Ayşenur Arslan'ın twitter adresinin hacklenmesinin ardından yapılan paylaşımlar sonrasında FETÖ'cü Emre Uslu "Ayşenur Arslan'ın hesabının hacklenmiş olabileceğini bir tanıdığın aracılığıyla iletmeye çalışmıştım. Ulaştı mı bilmiyorum. Yazıyorlar şimdi" diye tweet attı.





ENVER AYSEVER O TANIDIK MI?

Bu tweet ten yalnızca 15 dakika sonra ise "hesabın hacklendiğini" duyuran isim Enver Aysever oldu. Aysever, Twitter hesabından "Sevgili @AysenurArslan50 yanımda şı anda, hesabı ele geçirilmiştir. Lütfen duyurun... Yazılanlar ona ait değildir" şeklinde paylaşımda bulundu.







Ayşenur Arslan'ın hacklenen hesabından bir kare:



