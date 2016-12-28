28.12.2016 20:24:11

Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

DİĞER 4 ŞÜPHELİNİN SORGULARI SÜRÜYOR



Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

Elazığ'da 1965 yılında dünyaya gelen Aysel Tuğluk, Zaza kökenli bir ailenin ferdidir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Aysel Tuğluk, Hukuk fakültesi diplomasına sahiptir. Mezuniyetinden sonra bir süre serbest avukat olarak çalışan Tuğluk, Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak tanınmıştır. İnsan Hakları Derneğine de üye olan Aysel Tuğluk, Yurtsever Kadınlar Derneği'nin de kuruculuğunu üstlenmiştir. DTP eşbaşkanı olarak sık sık gündeme gelen Aysel Tuğluk, 23. dönem Diyarbakır milletvekili olarak TBMM 'de yer almıştır.

Bekar olan Aysel Tuğluk, 2007'de DTP bünyesindeki eşbaşkanlık görevini kongre sonucunda bırakmış ve 2009'da kapatılan DTP ile birlikte milletvekilliği görevini de noktalamıştır. 2011 yılındaki seçimlerde Van'dan bağımsız aday olan Aysel Tuğluk, milletvekili seçilerek yeniden meclise dönmüştür.

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