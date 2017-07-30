31.07.2017 09:17:15

Ayşe Arman'a haşema hatırlatması!

Hürriyet gazetesindeki köşesinde 'Kıyafetime dokunma' başlıklı yazı kaleme alan Ayşe Arman'a eski yazılarından biri hatırlatıldı.

Ayşe Arman, "Kıyafetime Karışma" tweeti atmış, "Zulmün adı Haşema" başlıklı bir yazı kaleme alarak alay etmişti.

ESKİ YAZISI HATIRLATILDI

Ayşe Arman, Hürriyet'teki köşesinde "Kıyafetime dokunma" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısını twitter hesabından da paylaşan Arman'a eski yazılarından biri hatırlatıldı.

KIYAFETİME KARIŞMA" DİYEN ARMAN'IN YAZISI

Arman, "Zulmün adı haşema" başlıklı bir yazı kaleme alarak haşema giyenlere hakaretler yağdırmıştı. Yazıda "Haşemalarımızı üzerimize geçirip, fıştırı fıştırı oteli keşfe çıkıyoruz... Üzerimizdeki bu tuhaf şeylerle denize gireceğiz. Biz iki Ninja Kaplumbağa, ne yapacağımızı bilemiyoruz." gibi ifadeler de yer alıyordu. Şimdi ise "Kıyafetime karışma" diyerek duyar kasması tepki topladı.