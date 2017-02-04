04.02.2017 14:29:47

Aynı yerde iki ayrı kaza: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.Malkara'da her iki kaza da, 150 metre mesafe arayla D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen ilk kazada Malkara'dan Süleymanpaşa istikametine seyreden S.Ç. yönetimindeki 59 UA 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik yüksekten şarampole uçtu. Kazada, sürücü S.Ç. ve araçta bulunan H.Ç ve R.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.İkinci kaza, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Vedat G. yönetimindeki 41 HV 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten şarampole uçarak yere çakıldı. Kazada yaralanan sürücü Vedat G. ve araçta bulunan H.G., M.G., ile B.G ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Her iki kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.