30.01.2017 13:20:18

Aynı mekana 2 gün arayla kumar baskını

Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri 27 Aralık gecesi yaptıkları baskında kumar oynatıldığı için ceza uygulanan mekanda 2 gün sonra yapılan baksında yine kumar oynatıldığını tespit etti.

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Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri 27 Aralık gecesi yaptıkları baskında kumar oynatıldığı için ceza uygulanan mekanda 2 gün sonra yapılan baksında yine kumar oynatıldığını tespit etti.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince Sarılar Mahallesinde 27 Aralık gecesi gerçekleştirilen huzur operasyonu sırasında H.A'ya ait olduğu belirlenen isimsiz kahvehanede kumar oynatıldığını belirleyerek cezai işlem uygulamıştı.Jandarma ekipleri 2 gün aradan sonra dün gece aynı mekana operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda mekanda yine kumar oynatıldığı belirlenirken H.A hakkında kumar oynatmak ve kumar oynamaya yer temin etmek suçundan, 55 kişi hakkında da kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulandı.1 adet top çekme makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pul ele geçirilirken işletme sahibine ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine izin vermek suçundan 7 bin 453 lira para cezası uygulandı.