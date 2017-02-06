06.02.2017 16:13:56

Aynı mahallede aynı gün 4 ayrı hırsızlık olayı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde aynı gün içerisinde ve aynı mahallede 4 farklı evde hırsızlık olayı yaşandı.

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde aynı gün içerisinde ve aynı mahallede 4 farklı evde hırsızlık olayı yaşandı.Yapılan açıklamaya göre; Dikilikaya Mahallesi'nde 4 Şubat tarihinde öğlen vakitlerinde hırsız veya hırsızlar 4 ayrı eve girerek farklı eşyalar çaldı. Y.Ç.'e ait olan evden 8 çuval buğday, 1 çuval soğan ve 1 adet tuğlalı soba, M.O.'ye ait olan evden 125 litre motorin ve 1 adet traktör aküsü, A.K.'ya ait evden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral makinesi ile 1 adet lokma anahtar takımı çalınırken, K.K.'ya ait evin ise 2 adet pencere kırılarak zarar verildi. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.