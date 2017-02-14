14.02.2017 10:51:03

Aylan Kurdi'nin halası: 'Batı, Suriye'deki savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmadı'

Geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'a gitmek isterken botun batmasını sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan Kurdi'nin halası Tina Kurdi, 'Batılı ülkeler ise hiçbir şey yapmadı' dedi.

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Geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'a gitmek isterken botun batmasını sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan Kurdi'nin halası Tina Kurdi, "Batılı ülkeler ise hiçbir şey yapmadı" dedi.2015 yılında ailesiyle Türkiye'den Yunanistan'ın Kos adasına gitmeye çalışırken hayatını kaybeden ve cansız bedeninin sahile vurmasıyla dünya gündemine oturan Aylan bebeğin halası, Suriye doğumlu Kanadalı avukat Tima Kurdi, batılı ülkelerin Suriye problemini çözmek için hiçbir şey yapmadığını ve ülkesinin yabancılar tarafından işgal edildiğini söyledi. "Ülkemiz, yabancılar tarafından yerle bir edildi. Batılı ülkeler ise hiçbir şey yapmadı" diyen Tina Kurdi, yeğeninin ölümünün dünyaya Allah tarafından gönderilen bir işaret olduğun kaydetti. Suriye halkının yıllardır acı çektiğini sözlerine ekleten Tina Kurdi, "Suriye yardım için ağlıyor, istiyor ancak kimse duymuyor" ifadelerini kullandı. Yeğeninin cansız bedeni sahile vuruncaya kadar medyada Suriye savaşına yeterli derecede yer verilmediğine değinen Aylan bebeğin halası, ses getiren fotoğrafın, bir çok batılı politikacının ülke kapılarını mültecilere açtırmasını sağladığını kaydederek, "Fotoğraf, bir kaç ay sonra unutuldu ve batılı ülkeler Suriye'yi gündemlerinden çıkarıp günlük gündemlerine geri döndü. Fakat Suriyeli insanlar acı çekmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Batının savaşı bitirmek için hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Tina Kurdi, Suriye'deki "korkunç rejimin" ülkedeki durumu daha kötü bir hale getirdiğini ifade etti. Kurdi, Batının oradaki ılımlı muhaliflere silah yardımında da bulunmasının Suriye halkının acı çekmesine neden olduğunu ifade etti. Suriye'de ılımlı muhalifler diye bir kesimin olmadığını, yapılan yardımların bölgedeki El Nusra, DEAŞ gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini kaydetti.