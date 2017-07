26.07.2017 21:51:10

Aykut Kocaman, Ahmethan'a şans verecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşısında Robin van Persie'nin yerine Ahmethan'a şans vereceğini açıkladı. Sturm Graz gibi tamamlanmış bir takıma karşı en büyük avantajlarının tecrübe ve kalite olduğunu belirten Teknik Direktör Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu ifade etti.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, yarın Avusturya ekibi Sturm Graz takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı Graz Liebenau Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile Hasan Ali Kaldırım katıldı.



"TAMAMLANMIŞ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"



Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nin yarın başladığını belirterek, "Rakibimiz ikinci tur ilk maçındaki olumsuz skoru, ikinci maçta lehine çevirdi. Öncelikli temel amacımız gruplara kalmak. Rakibimizi nasıl geçeriz, buna yoğunlaşıyoruz. Bunun için buraya geldik. Sert bir rakiple oynayacağız. Rakibin en belirgin yönleri kolektif yanları ve tamamlanmış bir takım olmaları. Set ve savunmaya dönüşleri, savunmadan atağa çıkışlarıyla tamamlanmış bir takım olarak gözüküyorlar. Takımda birçok şeyi, istenilenler için değiştirmek gerekiyor ancak bunların oyun formunda tamamlanmış olduğunu söylemek şu an için çok erken. Tur, tamamlanmış bir takımla tamamlanmaya çalışan bir takımın yapmaya çalışacakları arasında geçecek. Avantajlar ve dezavantajlar konusuna gelirsek burası en önemli yer. Bir avantajımız olacak, tecrübe ve kalite açısından son derece bireysel kalitesi yüksek oyunculara sahibiz. Sadece yarınki maç için değil, tur için söylemek gerekirse; Sturm uzun zamandır aynı antrenörle çalışırken ve üstüne koyma hali üzerine yerleşmiş oyunuyla, bizim özellikle futbolun gerekliliklerini yerine getirme konusundaki çalışmalarımız ve üzerine gelecek bireysel kalite turun hangi tarafa yöneleceğini gösterecek kriterler olarak gözüküyor."



"SAHAYA ÇIKACAK HER OYUNCU FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ SAHAYA YANSITACAK KALİTEDEDİR "



Ardından soruları yanıtlayan Kocaman, "Van Persie'nin sakatlığı şanssızlık. Endişeli miyim? Hayır. Burası Fenerbahçe. Sahaya çıkacak her oyuncu Fenerbahçe'nin gücünü temsil edecek kalitedir. Maça 24 saat var ve pek çok şey değişebilir. Bugünkü şartlar söz konusu olursa kafamdaki plan genel tecrübesi yüksek bir oyuncu kullanmak yerine pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncuyu kullanma eğilimim daha fazla. Çok genç olmasına rağmen Sturm Graz takımına bakıldığında da yarın oynatmayı düşündüğüm Ahmethan'dan daha genç oyunculara sahipler. Son maçta rakip takımın 16 yaşındaki oyuncusu maçı değiştirdi" ifadelerini kullandı.



"HENÜZ TAMAMLANMIŞ BİR TAKIM DEĞİLİZ"



Takım ile ilgili de Aykut Kocaman, "Şu an için oyun olarak ilerlediğimizi söyleyebilirim ama henüz tamamlanmış bir takım değiliz. Ancak bu yolda ilerliyoruz. Kadroyu yaparken ise şu an için birbiri ile oynama uyumu yüksek oyuncuları tercih etme eğilimindeyim. İlerleyen haftalarda da yeni oyuncuları takıma dahil etmek temel amacım" dedi.



"Benim elimde olsa bütün oyunu onların yarı sahasında oynamak isterim"



"Rakip takım karşısında nasıl bir oyun oynayacaksınız?" soruna Kocaman, "Bizim ortaya koyacağımız oyun kalitesi rakibin setlerini oluşturmalarındaki başarılarını ve başarısızlıklarını ortaya çıkaracak. Benim elimde olsa bütün oyunu onların yarı sahasında oynamak isterim. Ama bugünkü oyun kağıt üzerindeki avantajların sahaya kolay yansıtılamadığı bir oyun" şeklinde konuştu.



KALDIRIM: "SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"



Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, yaptığı maç değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:



"4 hafta önce yeni sezon hazırlıklarımıza Aykut hoca ve ekibi yönetiminde başladık. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Üstüne koyarak ilerledik. Çalışmalarımızı gayet iyi ve yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hocamız ve teknik ekibimiz Avrupa standartlarında idman programları hazırlıyorlar. Uzun bir sezon bizi bekliyor. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk haftalarda hazır olamayabiliyorsunuz, beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Bunun farkındayız. Rakibimiz köklü bir takım ve uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Maalesef son senelerde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Taraftarımızı sezon sonu mutlu etmeyi hedefliyoruz."