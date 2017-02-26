26.02.2017 19:51:30

Ayı saldırısına uğradı, yardımına çoban köpekleri yetişti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan bir kişiyi yanında bulunan çoban köpekleri kurtardı.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan bir kişiyi yanında bulunan çoban köpekleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Karamürsel Akçat Köyü, kuru boğaz mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet B., yanında bulunan çoban köpeklerinin çok aşırı olarak havladığını duyunca havladıkları yere doğru baktı. Bu sırada üzerine doğru bir ayının gelmekte olduğunu fark eden Ahmet B., hemen bulunduğu yerden bir ağaca tırmandı. Ağacın tepesine çıkmayan çalışan Ahmet B. ayının kendisini aşağı çekmeye çalışırken sol ayağını ısırdığını ve kaval kemiğine pençe attığını belirtti. Yanında bulunan köpeklerin ayıya saldırması üzerine canını kurtaran Ahmet B., 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesine götürdüler. Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.