08.02.2017 12:36:09

Aydınlıkevler Kapalı Semt Pazarı açılmak için gün sayıyor

Altındağ Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşa edilen kapalı semt pazarının inşaatı tamamlandı. Semt pazarının kapıları, iç dekorasyonunun tamamlanmasının ve esnafın yerleşmesinin ardından halka açılacak.Altındağlılar için hazırladığı projelerle, yaptığı tesislerle modern yaşamın tüm gereklerini vatandaşlara sunan Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nin yüzünü güldürecek olan kapalı semt pazarının inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olan Aydınlıkevler Mahallesi Kapalı Semt Pazarının, dükkanları, tezgahları, içerisindeki konforu ve çevre düzenlemesiyle Aydınlıkevler ve çevre mahallelerinde oturanların ilk alışveriş durağı ve sosyalleşme alanı olması bekleniyor. Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı pazarın iç ve dış dekorasyonunda her detay büyük bir titizlikle düşünüldü. Büyüklükleri 10 ile 30 metrekare arasında değişen, her biri bağımsız ve kepenkli 43 adet dükkanın bulunacağı kapalı semt pazarı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile oldukça konforlu olacak. Güvenlik ve zabıta noktasının da bulunacağı kapalı semt pazarında engelliler de unutulmadı. Mekan, engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandı."Bir kuruş parayı boşa harcamıyoruz."Altındağ'da gerçekleştirilen her yatırımda Altındağ'ın ve Altındağlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ve yatırımları buna göre şekillendirdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Bu tarz modern, kapalı ve güvenli semt pazarlarından Aydınlıkevler dışında, farklı mahallelere de yapacağız. Yakında oralarda da inşaat başlayacak" dedi.Altındağ'da gerçekleştirilecek olan yatırımların her geçen yıl artarak devam edeceğinin de altını çizen Tiryaki, Altındağlıların geleceği için akıllı yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşın hiçbir kuruşunu boşa harcamadıklarını bir kez daha vurguladı.