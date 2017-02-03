03.02.2017 11:20:53

Aydınlı sporcular karatede adını yarı finallere yazdırdı

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında mücadele eden Aydınlı sporcular kız ve erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi.

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Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında mücadele eden Aydınlı sporcular kız ve erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi.Aydın ili Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tüm branşlarında gerçekleştirilen şampiyonalarda başarılı dereceler almaya devam ediyor. İzmir'de 14 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında Aydınlı sporcular kız ve erkekler kategorisinde yarı finale adını yazdırdı. Gruplarda başarılı maçlar çıkartan Aydın Karate Kız Karma Takımı 2'nci, Aydın Karate Erkek Karma Takımı 3'üncü olarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında mücadele eden kız takımında Dicle Uğurlu, Hüsnehan Tımar, Rojin Zorlu, Bilge Akarkan ve Emir Durmaz başarılı maçlar sonucunda takım halinde 2'nci oldular. Erkek takımında ise Barışcan Cantürk, Baran Kaban, Alihan Talı, Süleyman Altay Şahin, Yunus Kaban ve Ekrem Tavasoğlu başarılı müsabakalar sonucunda takım halinde 3'üncü oldu.Anadolu Yıldızlar Ligi Aydın Erkek ve Kız Karate Takımları 04 - 05 Mart 2017 tarihlerinde Bolu'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı Final Müsabakalarında mücadele edecek.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, gruplardan başarıyla çıkan Anadolu Yıldızlar Ligi Aydın Kız ve Erkek Takımlarını tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi.