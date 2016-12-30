31.12.2016 07:34:40

Aydınlı şef üstün hizmet belgesi ve nişanıyla ödüllendirildi

Türkiye Aşçılar Federasyonu, Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı ADÜ Öğr. Gör. Şef Emrah Köksal Zengin'i 'Üstün Hizmet Belgesi ve Nişanı'yla ödüllendirdi.

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Türkiye Aşçılar Federasyonu, Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı ADÜ Öğr. Gör. Şef Emrah Köksal Zengin'i "Üstün Hizmet Belgesi ve Nişanı"yla ödüllendirdi.Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğiyle İstanbul'da "Dünya Helal Zirvesi" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi'nde, "Helal Gıda Endüstrisi", "İslami Finans", "Helal Turizm", "İslami Yaşam", "Helal Kozmetik ve Ecza" konularının ele alındığı 5 konferans yapıldı.ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Şef Emrah Köksal Sezgin, Helal Gıda Endüstrisi'nde Türkiye Aşçılar Federasyonu adına yerli ve yabancı fuar katılımcılarına Türk ve Dünya Mutfaklarından seçmeler hazırlayarak 3 gün boyunca damakları şenlendirdi. Ayrıca Federasyon Başkanı Zeki Açıköz ve Başkan Vekili Rahmi Yılmaz tarafından aynı organizasyon içerisinde IKA 2016 Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı Öğr. Gör. Şef Emrah Köksal Zengin'e Türkiye Aşçılar Federasyonu "Üstün Hizmet Belgesi ve Nişanı" takdim edildi.