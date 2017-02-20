SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Aydınlı ihracatçılar toplantıda buluştu
20.02.2017 13:50:27

Aydınlı ihracatçılar toplantıda buluştu

Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıya Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ülgen, firma ve şirket yetkilileri katıldı.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ihracatın arttırlmasına yönelik bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası olarak bu toplantıyı düzenledik. İhracatçının siparişi aldıktan sonra malı hızlı bir şekilde sevkiyata hazır hale getirebilmesi için işçi ücretlerini ödüyoruz. Malın aynen ihracat etmesi halinde bu malı almak için nakdi sermayeye ihtiyacımız oluyor. İlimiz ve bölgemiz, ekonomisinin gelişmesi için yatırım üretim ihracat ve bunun tamamlayacısı istihdama ihtiyacmız var. Biz ne kadar çok yatırım yaparsak ihracat ve üretim yaparsak okdar ekonomimizin gelişmesi mümkün olacaktır. Aydınımızda biz yeni seçildiğimizde ihracat hedefimizi 1 milyar dolar olarak koymuştuk. Son zamanlarda çevremizde gelişen olaylar bu hedefimizi yakalamamıza imkan vermedi. Geçen yıl 636 milyon dolar ihracatımız, bu sene %2,5 düşüşle 620 milyon dolara düştü. Tabi bunların yönünü değiştirmek için gayretlerimiz var. Hem hükümet kanadı olarak, hem de birlikler olarak ihracatımızı arttırma yönünde yapacağımız bu tür çalışmalar çok önemlidir" dedi

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise, "Aydın'ın gelişmesine yönelik, Aydın'ın 1 lira daha, 1 dolar daha kazanabilmesine yönelik ve doğal olarak ülke ekonomimize katkı koyabilmesi adına daha neler yapılabiliri konuşabilmek için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Ülken; " Bugün burada bu ili nasıl kalkındırabiliriz, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Aydın ihracatı, ithalatı ve cari açık pozisyonu açısından değerlendirildiğinde, ihracatı ithalatından yüksek, ülkeye katmadeğer sağlayan nadir illerden biridir. İhracatımız 600 milyon doların üzerinde, ithalatımızda 200 milyon dolar civarında ve bizim ithalatımız reeksport ithalatı değil. Bizim ithalatımız aldığımız hammaddeyi işleyip ihraç ürünü haline getiren bir ithalattır. Aydın'da ihracatın gelişmesine yönelik odamızla, sanayi odamızla, borsamızla tüm kamu kurum kuruluşlarımızla biz el ele bir olup yumruğu bir noktaya vurabilecek bir pozisyondayız" dedi.

Konuşmaların ardından banka yetkililerince ihracaatın geliştirilmesine yönelik sunum ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
    YORUM YAZ
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan Musul kent merkezinin batı yakasından 450 sivilin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.
20.02.2017 14:18:45
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.
20.02.2017 14:12:23
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
20.02.2017 13:56:27
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
20.02.2017 13:54:11
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Kırşehir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.
20.02.2017 13:43:23
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.
20.02.2017 13:35:41
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de PKK’ya yönelik operasyonda, Zagros silahı, silaha ait bin mermi ve 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
20.02.2017 13:34:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları