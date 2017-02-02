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Aydınlı gençler 'Sen de gönül ver' sloganıyla bir araya geliyor
02.02.2017 08:54:57

Aydınlı gençler 'Sen de gönül ver' sloganıyla bir araya geliyor

'Sen de gönül ver' sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başlayan Genç Gönüllüler Platformu, www.gencgonulluler.gov.tr internet sitesi, tam bir yıldan fazladır gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor.

"Sen de gönül ver" sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başlayan Genç Gönüllüler Platformu, www.gencgonulluler.gov.tr internet sitesi, tam bir yıldan fazladır gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen site, gençler için farklı kategorilerde pek çok gönüllülük fırsatını bir arada sunuyor. Eşitlik ve şeffaflık anlayışına dayanan ve üyelik esasına göre çalışan sitede gönüllü arayan kuruluşlar ilanlarını yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kategorileri altındaki bütün ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına kavuşuyor. Ayrıca, Genç Gönüllüler mobil uygulaması sayesinde gönüllü ilanlarını anında görerek, istenen ilana her yerden başvuru yapmak da mümkün.

Sistem, gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetlerini belgeleyerek, ileride iş ve burs başvurularında referans sunmalarını sağlıyor. Böylece bir yandan gönüllülük faaliyetleriyle topluma karşılık beklemeksizin hizmet ederek kişisel ve sosyal becerilerini geliştiren gençler, diğer taraftan kariyer planları için önemli referanslar elde ediyorlar.

"Genç Gönüllüler ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşıyor"

Gönüllü öğretmenlik, fidan dikme, çevre temizliği, hasta ve yaşlı ziyaretleri, okul boyama, kütüphanede ya da müzede gönüllü çalışma, yardım kampanyaları gibi yüzlerce gönüllülük faaliyetinin ve pek çok eğitim programının yer aldığı platform, en ücra köşesine kadar ulaşarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm ülkeye hizmet veriyor.

7 Aralık 2016 tarihi itibariyle Siteye kurulduğu günden bugüne 61.267 kişi ve 1170 kurum üye olurken, 2969 ilan yayınlandı. 1027 ilan ile eğitim alanı en çok gönüllülük ilanı verilen kategori oldu. Bunu sırasıyla 742 ilanla sağlık ve sosyal hizmetler, 593 ilanla kültür ve turizm, 445 ilanla çevre, 90 ilanla spor ve 70 ilanla afet ve acil durum kategorileri izledi.

"Genç Gönüllüler, küçük özverilerle büyük işler başarmaya hazır olan herkesi gönüllü olmaya davet ediyor"

Geleneklerimizde var olan hayırseverlik kültürünü, çağdaş hayatın evrensel değerleriyle harmanlayarak 21. Yüzyılın parlayan yıldızı olan gönüllülük çatısı altında, varlık sebebimizi yeniden keşfetmemizi sağlamayı amaçlayan Genç Gönüllüler Platformu, yalnızca 14-29 yaş aralığındaki gençlere değil bütün yaş gruplarını kapsayacak şekilde tüm ülkeye hizmet veriyor. Küçük özverilerle büyük işler başarmaya hazır olan herkesi gönüllü olmaya davet eden Genç Gönüllüler, gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenler arasında bir köprü rolü üstlenerek gönüllülük faaliyetlerinin kurumsal bir çatı altında gerçekleştirilmesine destek oluyor.

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