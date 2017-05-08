09.05.2017 14:06:30

Aydınlanma Toplantılarının Mayıs ayı konuğu Ali Topuz olacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınlanma Toplantıları'nın bu ayki konuğu Eski Bakan Ali Topuz olacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınlanma Toplantıları'nın bu ayki konuğu Eski Bakan Ali Topuz olacak.Aydınlanma Toplantıları adı altında daha önce Orhan Birgit, İsmail Saymaz ve Orhan Karaveli'yi Süleymanpaşalılar ile buluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, "Ülkemizin Dünü, Bugünü, Yarını" konulu toplantı ile Ali Topuz'u ağırlayacak. Dördüncüsü düzenlenen Aydınlanma Toplantıları, 11 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlikte Topuz, tecrübe ve görüşlerini Süleymanpaşalılar ile paylaşacak.