20.02.2017 11:12:51

Aydınlanma Toplantıları'nda İsmail Saymaz Süleymanpaşalılarla buluşacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz ay Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Gazeteci Orhan Birgit'in katılımıyla Uğur Mumcu anması ile başlayan Aydınlanma Toplantıları'nın Şubat ayı konuğu Gazeteci Yazar İsmail Saymaz olacak.

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz ay Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Gazeteci Orhan Birgit'in katılımıyla Uğur Mumcu anması ile başlayan Aydınlanma Toplantıları'nın Şubat ayı konuğu Gazeteci Yazar İsmail Saymaz olacak.Aydınlanma Toplantıları'nın ikincisine konuşmacı olarak katılacak İsmail Saymaz, 'Türkiye Nereye Gidiyor' konusundaki düşüncelerini Süleymanpaşalılar ile paylaşacak. Etkinlik 22 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.İsmail SaymazSaymaz, 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın "100 Basın Kahramanı" listesinde yer aldı. Saymaz gazetecilik mesleği dışında çeşitli haber kanallarındaki tartışma programlarına da katılmaktadır.