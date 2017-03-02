02.03.2017 16:43:50

Aydın Vergi Dairesinden AYSO'ya Vergi Haftası ziyareti

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Vekili Cemil Müsevitoğlu, Vergi Haftası kutlamalrı kapsamında Aydın Sanayi Odasına (AYSO) ziyarette bulundu.

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Aydın Vergi Dairesi Başkanı Vekili Cemil Müsevitoğlu, Vergi Haftası kutlamalrı kapsamında Aydın Sanayi Odasına (AYSO) ziyarette bulundu.Aydın Vergi Dairesi Başkanı Vekili Cemil Müsevitoğlu, Grup Müdürleri Yusuf İpekçi ile Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdür V. Birgül Kaya Ayso yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Salih Fahlioğulları, Merve Alpargun Altıntaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz hazır bulundu.Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu,28.'ci kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Verginin toplumdaki önemini, vergi bilincini ve kayıtdışı ekonomik mücadelenin önemini belirterek, Sanayicilerin vergi konusunda yaşadıkları sıkıntıları varsa her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde çözüm yolları bulabileceklerini söyledi.Aydın Sanayi Odası Mehmet Yunus Şahin ise, ziyaretten dolayı Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'na teşekkürlerini ifade etti.