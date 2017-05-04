05.05.2017 09:53:53

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,30 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,30 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 14,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,25 TL en çok 16,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,00 TL en çok 27,25 TL.