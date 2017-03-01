01.03.2017 10:25:30

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,64-13,90 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,64-13,90 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,64 TL en çok 13,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 11,20 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 5,20 TL.