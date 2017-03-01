01.03.2017 10:25:30
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,64 TL en çok 13,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 11,20 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 5,20 TL.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,64-13,90 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,64-13,90 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,64 TL en çok 13,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 11,20 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 5,20 TL.