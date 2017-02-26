27.02.2017 10:00:33
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 11,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,99 TL en çok 25,48 TL.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 8,00-11,00 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 8,00-11,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 11,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,99 TL en çok 25,48 TL.