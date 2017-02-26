27.02.2017 10:00:33

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 8,00-11,00 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 8,00-11,00 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 11,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,99 TL en çok 25,48 TL.