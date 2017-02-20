20.02.2017 11:07:43

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,85-14,00 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,85-14,00 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,85 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,20 TL en çok 13,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,40 TL en çok 5,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,95 TL en çok 6,95 TL.