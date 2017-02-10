10.02.2017 10:16:21

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,01-13,05 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,01-13,05 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,01 TL en çok 13,05 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,70 TL en çok 7,00 TL.