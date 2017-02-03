03.02.2017 09:33:17

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,60-13,00 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,60-13,00 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,60 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,30 TL en çok 15,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,84 TL en çok 0,84 TL.