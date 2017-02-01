01.02.2017 10:43:41
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 7,50-13,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 7,50-13,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 13,50 TL; St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,90 TL en çok 6,90 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 104,00 TL en çok 200,00 TL.
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