30.01.2017 10:08:54

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-12,68 TL aralığında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-12,68 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 12,68 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 10,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,15 TL en çok 6,97 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,65 TL en çok 6,70 TL.