28.02.2017 08:37:33

Aydın polisinin diş sağlığı Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine emanet

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan 'Sağlık Takipte, Emniyet Sağlıklı Gülüşlerde, Polisimizin Dişleri Güvende' protokolü imzalandı.

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Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlık Takipte, Emniyet Sağlıklı Gülüşlerde, Polisimizin Dişleri Güvende" protokolü imzalandı.Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Sağlık Takipte, Emniyet Sağlıklı Gülüşlerde, Polisimizin Dişleri Güvende" projesinin protokolü Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan tarafından imzalandı.Gerçekleştirilen protokol kapsamında Genel Sekreterliğe bağlı merkez, Nazilli ve Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerince, 01 Mart -30 Nisan 2017 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünün belirleyeceği alanlarda, tüm personelin genel "Diş ve Ağız Sağlığı Taramasından geçirilmesi ve basit düzeydeki tedavilerin yapılmasının sağlanması, tespit ve teşhis edilen hastalıkların ileri düzeydeki tedavilerinin yapılabilmesi için "Diş ve Ağız Sağlığı Merkezlerimize" gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanacak.Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada "İki kurum arasında imzalanan protokol ile Aydın'ın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz durmadan yoğun bir şekilde görev yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personelini, Ağız ve Diş Sağlığının önemi konusunda bilinçlendirmek, hastalıklı dişlerin, ağız sağlığını etkilediği gibi insan vücudundaki diğer organların sağlığını da tetiklediği konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Yoğun ve fedakâr bir mesai içinde olan Emniyet personelinin tedavilerinin yapılması, düzenli olarak diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması ile Ağız ve Diş Sağlığının önemi hususunda farkındalık yaratarak yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir" denildi.