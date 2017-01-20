20.01.2017 22:07:59

Aydın Milli Eğitimde Pervin Töre dönemi sona erdi

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 5 yıldan bu yana yürüten Pervin Töre, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

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Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 5 yıldan bu yana yürüten Pervin Töre, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan Müdürler Kararnamesiyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Dindar'ın Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasının ardından bu göreve İzmir Kız Meslek Lisesi Müdürü Pervin Töre atanmıştı.Pervin Töre'den boşalan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 4 yıl Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra 21 Ekim 2016 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine getirilen Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun atandığı öğrenildi.