25.02.2017 23:08:42

Aydın KETBİR'de Bilgen Güven tazeledi

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği (KETBİR)'in Genel Kurulunda mevcut başkan Altan Bilgen güven tazeledi. Oldukça gergin geçen kongrede salonda sakinliğini koruyan Altan Bilgen, rakiplerini adeta sandıkta ezdi. Rakiplerinin aldığı oyların toplamından daha fazla oy alan Altan Bilgen yeniden başkan seçildi.

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Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği (KETBİR)'in Genel Kurulunda mevcut başkan Altan Bilgen güven tazeledi. Oldukça gergin geçen kongrede salonda sakinliğini koruyan Altan Bilgen, rakiplerini adeta sandıkta ezdi. Rakiplerinin aldığı oyların toplamından daha fazla oy alan Altan Bilgen yeniden başkan seçildi.Polis aldığı bir ihbar nedeniyle kongrenin yapıldığı salonda sabahın erken saatlerinden itibaren görev almıştı. Zaman zaman yaşanan gerginlikler polisin çabaları ve bazı üye ve adayların sağ duyusu sayesinde kavgaya dönüşmeden kongre tamamlanabildi.Kongrede kullanılan 1458 oyun 759'unu alan mevcut başkan Altan Bilgen güven tazeledi. Bilgen'in rakiplerinin aldığı oy toplamı ise Altan Bilgen'in aldığı oydan daha az çıktı. Kongreye kendinden oldukça emin bir şekilde adeta gövde gösterisi ile katılan Selim Boran aldığı 482 oy karşısında şok yaşarken diğer aday Mustafa Ali Afacan 211 oy aldı. Herhangi bir kavga yaşanmadan tamamlanan kongre, üyeleri de sevindirirken Altan Bilgen başkanlığındaki Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği yönetimi Mehmet Eraslan, Mehmet Emin Önal, Kerim Yüksel, İbrahim Arık, Vedat Bayram ve Esattin Kuru'dan oluştu.