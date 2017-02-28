28.02.2017 23:00:10

Aydın İl Turizm Tanıtım Platformu toplantısı Didim'de yapıldı.

Aydın İl Turizm Tanıtım Platformu toplantısının Kuşadası'ndan sonra ikinci ayağı bugün Didim'de gerçekleşti.

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Aydın İl Turizm Tanıtım Platformu toplantısının Kuşadası'ndan sonra ikinci ayağı bugün Didim'de gerçekleşti.Toplantıya Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay Didim Kaymakamı İskender Yönden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın İl Kültür Turizm Müdür Vekili Nusrettin Derbe, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı,Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Tursab Didim Byk Üyesi Kuşadası Sevim Atilla, Didim Ticaret Odası Üyesi ve strateji Komisyonu Başkanı Hikmet Atilla, TURSAB Kuşadası Byk Başkanı Gökhan Aydın ve Fahrettin Çiçek,Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.Turizmde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda yeni oluşturulan yönetimle birlikte Turizm ve Tanıtım alanında yapılabilecek çalışmalar görüşülürken, turizmin Aydın açısından bir katma değer yaratmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıda Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.Aydın İli ve ilçelerinin güç birliği yaparak çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının yaklaşan turizm sezonunu en verimli şekilde geçirebilmek ve ilimizin her yurt içinde hem de yurtdışında tanınırlığına katkı sağlayarak hem esnafımıza hem kentimize artı değer katması amaçlandı. Toplantının üçüncü ayağının 13 Mart tarihinde Aydında gerçekleştirilmesi kararı alındı.