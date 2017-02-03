03.02.2017 14:10:24

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde terfi heyecanı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli olan ve bir üst rütbeye terfi eden personeller için tören düzenlendi.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli olan ve bir üst rütbeye terfi eden personeller için tören düzenlendi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı merkez ve ilçe teşkilatında görevli olan ve 2016 yılında bir üst rütbeye terfi eden amirler ile terfien atama ve de tayin sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan ayrılan personeller için rütbe terfi töreni düzenlendi.