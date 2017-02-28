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Aydın'dan yılın ilk ayında 45 milyon dolar ihracat yapıldı
28.02.2017 16:07:18

Aydın'dan yılın ilk ayında 45 milyon dolar ihracat yapıldı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'dan 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,78'lik artışla 45 milyon 245 bin 684 dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'dan 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,78'lik artışla 45 milyon 245 bin 684 dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Aydın'ın Ocak ayı ihracat performansı hakkında bilgiler veren AYSO Başkanı Şahin, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 71 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 72,4'e yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 1,21 artarak 144 milyar 288 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 1,07 artarak 200 milyar 743 milyon dolar olmuştur.

İlimizde 2017 yılı Ocak ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,78 artarak 45 milyon 245 bin 684 dolar, ithalat yüzde 32,93 azalarak 13 milyon 980 bin 167 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönem de ise ihracatımız 622 milyon 666 bin 106 dolar olduğu, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 897 bin 354 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 0,77 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise son 12 aylık dönemde 264 milyon 889 bin 644 dolar olan rakamlar 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 752 bin 617 olarak gerçekleşmiştir. Bu da ithalatımızın yaklaşık yüzde 2,53 azaldığını göstermektedir" dedi.

Aydın'dan geçen Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere de değinen Şahin, "2017 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 3 milyon 159 bin 479 dolar, ikinci sırada ABD 3 milyon 159 bin 173 dolar, üçüncü sırada Çek Cumhuriyeti 2 milyon 551 bin 186 dolar, dördüncü sırada Hollanda 2 milyon 501 bin 791 dolar ve beşinci sırada Almanya 2 milyon 474 bin 300 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 99 farklı ülkeye İhracat gerçekleştirmekteyiz. Sektörel olarak Ocak ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 10 milyon 597 bin 642 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 10 milyon 535 bin 695 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 8 milyon 270 bin 490 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 4 milyon 184 bin 65 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3 milyon 145 bin 097 dolar ile yer almaktadır" diye konuştu.
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