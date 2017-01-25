26.01.2017 09:50:09

Aydın'dan masa tenisinde milli gurur

Son dönemlerde takım ve ferdi olarak bir çok başarıya imza atan ve son olarak Türkiye'nin en iyi 12 sporcusunun yarıştığı ligde başarılı bir şekilde mücadele eden Aydınlı Seyma Kaya, milli takım kampına çağrıldı.

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Son dönemlerde takım ve ferdi olarak bir çok başarıya imza atan ve son olarak Türkiye'nin en iyi 12 sporcusunun yarıştığı ligde başarılı bir şekilde mücadele eden Aydınlı Seyma Kaya, milli takım kampına çağrıldı.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri bünyesinde tecrübeli Masa Tenisi Antrenörü Bahar Erkoç'un eğitmenliğinde yetişen Aydınlı Seyma Kaya, Sakarya'da 24 Ocak - 02 Şubat 2017 tarihleri arasında devam eden Masa Tenisi Milli Takım kampına katıldı.Aydın'ın yetiştirdiği başarılı sporcular arasında yerini alan Seyma Kaya'nın yanı sıra Türkiye'nin En İyi 12 Sporcusunun yarıştığı ligde Seyma ile birlikte üç Aydınlı sporcu daha yer alıyor."Başarılardan Mutluyuz"Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Bahar Erkoç, "Son zamanlarda masa tenisi branşımızda elde ettiğimiz başarılardan dolayı çok mutluyuz. Amacımız ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Sporcularımız Mimar Sinan Spor Salonunda yeni yapılan Masa Tenisi Antrenman Salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun antrenman programının ve sporcularımızın azimli çalışmalarının karşılığını en iyi şekilde alıyoruz. İlimizin yetiştirdiği başarılı sporcumuz Seyma Kaya'yı ve ailesini tebrik ediyorum. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.