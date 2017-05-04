05.05.2017 10:06:23

Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı

Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

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Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.Aydın Tariş Toplantı Salonunda yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, 26 Ağustos 2016 tarih 29813 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu yönetmeliğe göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve birliklerin kullanımına sunulan ana sözleşme görüşülerek, birlik tarafından kabul edildi.Olağanüstü Genel Kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Koşar, birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Koşar, "Bugün burada bakanlık tarafından birliklerin kullanımına sunulan ana sözleşmeyi görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Yönetim kurulu olarak birliğimizi kuruluş amacımıza uygun kanunlar doğrultusunda bakanlığımız bünyesindeki il ve ilçe müdürlüklerimiz ile beraber yetiştiricilerimize daha iyi hizmet vermek için çalışmaktayız. İlk olarak Adana ilinde yapılan Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısına katılarak, bu toplantıda destekleme tutarlarının arttırılmasını talep ettik. Yine birliğimizce geçmiş yıllarda başlatılan Koç/Teke Test İstasyonu Projesi kapsamında bulunan koç ve tekelerin projenin sonlanmış olması sebebiyle il müdürlüğümüzün önderliğinde oluşturulan komisyonda açık arttırma usulü ile birliğimizi zarara uğratmadan satışını yaptık. Aynı zamanda Karya Koyunu, Kıl Keçisi ve Kıvırcık Koyunu projeleri devam ediyor" dedi.Birlik olarak ileride birçok proje yapmayı palnladıklarından bahseden Koşar, "Başta Nazilli ilçemiz olmak üzere diğer ilçelerimizde de şubeler açmayı düşünüyoruz. Birliğimize ait tam donanımlı bir küçükbaş işletmesi kurarak, damızlık koç ve teke yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca birliğimize yakışır bir hizmet binası almayı da planlıyoruz" dedi.Önceki yönetim kurulu tarafından yapılan ve genel kurulda ibra olmayan birlik bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Koşar, "Bakanlık müfettişlerince yapılan denetim sonucunda birliğimize tebliğ olan idari tanzim tedbirleri gereği önceki yönetim kurulu tarafından yapılan ve 24 Aralık 2016 yılında yapmış olduğumuz genel kurulumuzda ibra olmayan birlik bütçesinden fazla ödenen 117 bin 588 TL harcırah önceki yönetim kurulundan rızaen istenmiş, ödenmemesi durumunda yargıya intikal ettirilerek birlik bütçesine gelir kaydedilecektir. Önceki yönetim kuruluna karşı açılan Demirbaş ve Stopaj gelir vergilerinin zamanında ödenmediği için birliğimize çıkan 81 bin 813 TL gecikme faizi yargıya intikal ettirilerek takibi yapılmaktadır. Birlik olarak önceki dönemlerde uğradığımız zararları giderebilmek için elimizden gelen çabayı sarfediyoruz" dedi.Birlik Başkanı Nazmi Koşar'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu.Toplantı sonunda birlik üyelerine pide ve ayran ikram edildi.Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Bakanlık temsilcileri, Aydın Gıda Tarım il ve ilçe Müdürlüğü yetkilileri, Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Koşar, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör ve üyeler katıldı.