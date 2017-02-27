27.02.2017 19:01:32

Aydın'daki FETÖ/PDY operasyonu

'ByLock' kullandığı tespit edilen 15 eski polis memuru tutuklandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 eski polis memuru tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 15 polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 24 Şubat'ta meslekten ihraç edilen polislerin adreslerine operasyon yapmış, ilk etapta 13, daha sonra da 2 eski polis memuru gözaltına alınmıştı. İkametlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital verilere de el konulmuştu.