04.05.2017 17:45:30

Aydın'daki cinayet

Cinayet iddiasıyla gözaltına alınan CHP Germencik İlçe Başkanı Bozdağ tutuklandı

CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Şükrü Aytuçtek adlı kişiyi evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi'nde yaşayan Aytuçtek'in evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Bozdağ, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Bozdağ'ın mahkemede, olay günü, yanında çalışan Şükrü Aytuçtek'i tarlaya götürmek için evine gittiğini ancak o esnada uyuduğunu, uyandırmak istediğinde ise belindeki silahı aldığını, boğuşma esnasında tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Germencik ilçesinde dün, Park Mahallesi'nde kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytuçtek'i evinde silahla öldürülmüş halde buldu. Olayın faili olarak aranan CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Söke ilçesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.

Bozdağ ile yakalanan kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.